Professor: OL-udsættelse koster Japan 40 milliarder kroner

Ifølge professor Katsuhiro Miyamoto vil en omlægning koste arrangøren omkring 640 milliarder yen, skriver nyhedsbureauet dpa. I danske kroner svarer det til 40 milliarder.

Det var efter et møde tirsdag mellem den japanske premierminister, Shinzo Abe, og præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité, Thomas Bach, at beslutningen om at udskyde OL blev truffet og siden meldt ud.

Det er i det hele taget et hårdt slag for Japan, der befinder sig i en økonomisk krise.

- Vi står over for en meget alvorlig situation, siger Hiroshi Ugai, cheføkonom ved JPMorgan Securities Japan, til nyhedsbureauet Reuters.

JPMorgan anslår, at det på bundlinjen i 2020 vil koste Japan 1,1 billioner yen at udsætte OL. Det svarer til 70 milliarder kroner.

Derudover bliver det en omkostelig affære at bekæmpe corona i Japan. Kilder siger i samme artikel til Reuters, at Shinzo Abe har sat et beløb svarende til 950 milliarder kroner af til formålet.

Mens mange store sportsbegivenheder i 2020 - herunder EM i fodbold - er blevet udsat, har IOC tøvet, og så sent som i sidste uge lød det, at man agtede at afvikle sommerens OL som planlagt.

Siden har mange nationale forbund og olympiske komitéer lagt pres på for en udsættelse, og så gik det pludseligt stærkt.

Søndag lød det fra IOC, at man overvejede at udsætte, og at en beslutning ville blive taget inden for fire uger, men der skulle altså kun gå omkring halvandet døgn.

Det er uvist, hvornår OL bliver afviklet i 2021, men det bliver senest om sommeren.