Professor: OL-aflysning vil ramme flere sportsgrene hårdt

Det er afgørende for økonomien i international sport, at det udsatte OL bliver afholdt om et år i Tokyo.

Skulle coronapandemien fortsat være et problem om et år, så vurderer Chappelet, at det er bedre for Den Internationale Olympiske Komite (IOC) at afholde OL i en mindre udgave fremfor at aflyse legene.

- En aflysning af Tokyo-legene vil være alvorlig for de fleste internationale idrætter, både økonomisk og sportsligt, siger professoren til nyhedsbureauet AFP.

- Jeg tror ikke, at det vil ske, da både IOC og den japanske regering vil gøre alt for, at det bliver til noget - også selv om det bliver i en forenklet udgave.

- Så vil de kunne sige; "vi gjorde det". Lidt som det var tilfældet efter de to verdenskrige med legene i Antwerpen i 1920 og i London i 1948, som symboliserede en tilbagevenden til normaliteten, selv om de var mindre, forklarer han.

Professoren, der er tilknyttet Swiss Graduate School og Public Administration i Lausanne, vurderer, at IOC er økonomisk rustet til at klare en aflysning.

Det skyldes dels, at IOC ifølge AFP har op mod én milliard dollar (6,6 milliarder kroner) i økonomiske reserver, og dels har styr på sine forsikringer.

Chappelet frygter dog mere for de mange internationale sportsforbund, der er afhængige af tilskud fra IOC.

For en uge siden havde en række økonomisk trængte forbund modtaget tilskud på samlet set 60 millioner dollar (400 millioner kroner).

Torsdag er der nøjagtig et år til, at OL i Tokyo er planlagt til at gå i gang.