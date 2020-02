Professor: City-sag kan underminere Financial Fair Play

Jubel og overraskelse var blandt reaktionerne, da Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag udelukkede Manchester City fra europæiske klubturneringer i to år.

Men fordi City vil kæmpe hårdt for at få dommen omstødt, følger med sagen også en stor risiko for ambitionerne om at regulere klubbernes drift via reglerne om Financial Fair Play (FFP).