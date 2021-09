Professor: Bolden ligger hos EU-Domstolen i Super League-sag

Mandag droppede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) at sanktionere Real Madrid, FC Barcelona og Juventus i sagen om piratligaen.

Det skete, efter at en spansk domstol havde truet Uefa med straf, hvis fodboldforbundet ikke fulgte en tidligere konklusion om, at klubberne ikke kunne straffes.

Den spanske domstol mener ikke, at Uefa må udstede sanktioner, før EU-Domstolen har taget stilling til spørgsmålet.

Og det er netop her, at sagen nu ligger, forklarer Evald.

- Det foregår sådan, at en national domstol - for eksempel i Spanien - fremsender spørgsmål til EU-Domstolen, som den ønsker at få besvaret.

- I det her tilfælde er det nogle spørgsmål om, hvorvidt Uefa og Fifas regler krænker bestemmelserne i EU-traktaten, der vedrører konkurrence.

- Indtil man har de svar, er sagen i Spanien suspenderet. Der vil ikke ske yderligere, og der vil ikke komme nogen afgørelse, før EU-Domstolen har besvaret de her spørgsmål, siger han.

EU-Domstolen vil komme med en præjudiciel afgørelse - altså en afgørelse, som skal danne grundlag for den endegyldige dom i Spanien.

- Den bliver læst grundigt i Spanien, og så vil man i Spanien træffe en afgørelse i overensstemmelse med EU-Domstolens afgørelse, siger juraprofessoren.

Ifølge Jens Evald går der typisk 12-18 måneder, fra en sag indbringes til EU-Domstolen, til en afgørelse foreligger.

Real Madrid, Barcelona og Juventus var blandt de 12 storklubber, der i april lancerede planerne om en ny stor europæisk fodboldturnering.

Foruden truslerne om sanktioner fra Uefa og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) mødte projektet stor modstand blandt fans, spillere og toppolitikere.

Det fik Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, AC Milan, Inter og Atlético Madrid til at trække sig.

De tre tilbageværende klubber bevarede dog viljen til at stifte en ny turnering og står dermed på den ene side i det juridiske slagsmål.

I Madrid fik de i første omgang dommerens ord for, at de ikke kunne blive sanktioneret, men spørgsmålet er altså, om EU-Domstolen når frem til samme konklusion.

Sagen vil få stor betydning. Ikke blot for Uefas eventuelle magt til at straffe klubber, men også for resten af sportens verden.

- Jeg tror, at sporten er meget interesseret i at få trukket grænserne op. Hvad der gælder, og hvordan reglerne skal udformes for ikke at komme i konflikt, siger Jens Evald.

- Det rører også ved noget hjerteblod, for det drejer sig helt grundlæggende om, at vi har vores europæiske sportspyramide med de internationale forbund til at regulere helt oppe i toppen. Det er dem, der har monopol på det.

- Sagen drejer sig om anfægtelsen af monopolet på at arrangere fodboldkampe. Kan man det? Og kan man gøre det uden den konsekvens, at man bliver ekskluderet?

Tirsdag har Uefa anmodet om at få fjernet dommer Ruiz de Lara fra sagen i Madrid på grund af markante processuelle fejl. Det fremgår dog ikke præcist, hvilke fejl der skulle være tale om.