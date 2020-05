Professionel idræt får grønt lys til at starte op igen

Torsdag er regeringen og Folketingets partier som et led af en plan om yderligere genåbning af Danmark blevet enige om, at al professionel idræt kan genåbne straks, men uden tilskuere.

Det samme gælder idræts- og foreningsliv, der foregår udendørs.

Al professionel sport i Danmark har været sat på pause siden starten af marts.

Den bedste danske fodboldrække, Superligaen, har længe været klar til at starte op igen og blot ventet på grønt lys fra myndighederne. Det har Divisionsforeningen, der driver ligaen, altså fået nu.

Håbet har hidtil været at kunne spille kampe igen i slutningen af maj, og Divisionsforeningen har i den forbindelse udarbejdet en protokol, for hvordan det kan gøres på en forsvarlig måde.

AC Horsens blev torsdag den sidste klub i Superligaen til at kalde sine spillere tilbage på arbejde for at genoptage træningen.

Mens der er altså er udsigt til, at der igen kan spilles dansk topfodbold, er ligaerne inden for både håndbold, ishockey og basketball lukket ned før tid.