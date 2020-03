Priske lovpriser udfordret brasilianer efter drømmemål

Efter et svært efterår er Paulinho startet inde i de tre første kampe i foråret, og den succes glæder FCM-træner Brian Priske sig over.

- Jeg er virkelig glad på hans vegne, for han fortjener det.

- Han har haft en hård tid i klubben, fordi han som udgangspunkt var hentet ind til startopstillingen i sommer, men så endte han på tribunen, siger Priske.

Paulinho startede blot inde i tre kampe i efteråret efter skiftet i sommer, og det tog angiveligt hårdt på brasilianeren, som har været nødt til at træne ekstra meget for at komme ind på holdet.

- Han har været nødt til at arbejde endnu hårdere og forsøge at bygge på teknisk, taktisk og fysisk for at tilpasse sig dansk fodbold og den spillestil, som vi har.

- Men han havde en god opstart og har vist de kvaliteter, vi vidste, han havde, da vi scoutede ham, siger træneren.

Venstrebacken, som mandag scorede sit første mål for midtjyderne, takker holdet for sin nuværende succes.

- Jeg er så glad for, at mine holdkammerater og staben har hjulpet mig hele vejen igennem, siger Paulinho.

Selv var han ikke meget for at snakke om sit drømmemål i mandagens sejr.

- Det handler ikke om mit mål, for de tre point var det vigtigste, fastslår han ydmygt.

Awer Mabil og Ronnie Schwartz scorede FC Midtjyllands øvrige to mål i mandagens sejr. Midtjyderne har nu igen ni point ned til FC København på andenpladsen.