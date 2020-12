Priske lagde plan om formationsskfite under første CL-kamp

Det gav pote i den svære udekamp, der endte 1-1, efter at Atalanta i store dele kampen havde svært ved at spille sig til store chancer.

FCM-træner Brian Priske havde lært af 0-4-afklapsningen i det omvendte opgør i Herning, hvor midtjydernes defensiv var på glatis.

- Jeg tror, at jeg allerede efter en halv times tid under den første kamp mod Atalanta skrev ned, at når vi skulle ned til Bergamo, så var vi nødt til at spille 3-4-3 for at have en god mulighed for at hive noget med, siger han på pressemødet efter kampen.

- Vi var nødt til at prøve at matche dem i forhold til deres wingbacks og give vores stoppere bedre forudsætninger for at holde pres på de tre forreste og (Alejandro, red.) Gomez i særdeleshed og tro på, at vi kunne lave et mål på en omstilling eller en standardsituation, som vi gjorde.

- Jeg var ikke så meget i tvivl om, at når vi skulle herned, så var vi nødt til at gå en lille smule på kompromis i forhold til vores normale formation, men vores mindset og udtryk skulle gerne være det samme i forhold til presspil, duelspil og power, lyder det fra Priske.

Pointet var FC Midtjyllands første i Champions League, og faktisk kunne det være blevet til fuld gevinst, hvis midtjydernes havde forsvaret den tidlige føring i et kvarters tid mere.

Alligevel er Priske godt tilfreds.

- Vi skal være glade for at hente et point i en svær kamp mod et voldsomt godt hold.

- Selvfølgelig giver vi nogle chancer væk hist og pist, men jeg er nødt til at rose de her spillere for at tilpasse sig på meget kort tid og levere på højt plan og højt niveau.

- Man kan godt sidde og ærgre sig lidt over, at man lukker en ind til sidst, men der var også et par muligheder til Atalanta inden da. Vi er glade for at være på tavlen og få vist, at vi har nogle kvaliteter i Champions League også, siger cheftræneren.

FC Midtjylland var allerede inden opgøret sikker på at slutte sidst i gruppen, men alligevel betyder det ene point noget.

- Kigger du isoleret set på puljerne, rykker et point ikke så meget på den del, men det giver os som klub og hold en ro og en ballast, at vi ved, hvad der skal til for at lave point i Champions League også, siger Brian Priske.