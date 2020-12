Priske forventer nye Liverpool-ansigter men samme udtryk

Englænderne har nemlig allerede sikret sig gruppesejren før sidste kamp.

Men storholdets velkendte udtryk vil stadig være det samme, vurderer FCM-træner Brian Priske.

- Som udgangspunkt tror jeg ikke, at de ændrer formation, system, mindset eller udtryk. Jeg tror, vi kommer til at se et Liverpool-hold, som vi normalt kender det.

- Det er klart, at der formentlig bliver skiftet lidt ud på nogle positioner. Hvor mange og hvordan må tiden vise. Det vigtigste for os lige nu er at holde fokus på os selv og sørge for, at spillerne kender vores game plan (kampplan) fuldstændig og eksekverer den til perfektion.

- Så må vi se, hvem de kommer med, som selvfølgelig kan gøre det svært for os på dagen med den individuelle kvalitet, de hver især har, siger Brian Priske.

I det omvendte opgør i slutningen af oktober startede Liverpool blandt andre uden trioen Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané.

Liverpool slog FC Midtjylland 2-0, men de danske gæster på Anfield var godt med i kampen.

Præstationen har midtjyderne flere gange fremhævet i en Champions League-sæson, der har budt på fire nederlag og en uafgjort kamp mod Atalanta.

FC Midtjylland forpassede muligheden for at gå videre fra gruppen, da holdet tabte til Ajax for to uger siden. Det danske mesterhold slutter uanset onsdagens resultat som nummer fire i sin pulje.

Men det er vigtigt at efterlade et godt indtryk i turneringen, mener Brian Priske.

- Som udgangspunkt er det altid det sidste indtryk, der hænger fast. Det er det, vi satser på her. Kan vi slutte fornuftigt af og levere en ordentlig præstation, som giver os mulighed for at vinde, så er det trods alt den, der hænger fast hen over julen, og når man evaluerer et europæisk gruppespil på et tidspunkt, er det den sidste kamp, man har i erindring.

- Når man så kommer lidt længere væk, skal vi så have kigget på alle seks kampe, men den sidste kamp hænger altid fast længe, siger han.