Priske diskuterede med Klopp: Han beskyttede sine spillere

En af dem tilfaldt midtbanespilleren Jens-Lys Cajuste, som gik hårdt til Liverpool-anfører Jordan Henderson i en duel.

Det førte til en diskussion mellem FCM-træner Brian Priske og Liverpool-manager Jürgen Klopp på sidelinjen.

- Han følte, at jeg gestikulerede, at det var godt, at Jens lavede frispark. Jeg tror egentlig bare, at han var ude på at beskytte sine spillere, og det er helt fair, siger Brian Priske på et pressemøde efter kampen.

- Fra min synsvinkel handlede det mere om at hylde Jens for hans arbejdsindsats og hans aggressivitet, som jeg vidste, at vi fik brug for. Det var tydeligt for alle, at der var frispark og gult kort. Mere var der faktisk ikke i det.

Han tilføjer, at han ikke har snakket ud om situationen efter kampen med sin tyske kollega.

- Nej, det har jeg ikke lige, siger cheftræneren.

I et interview med TV3 Sport efter kampen nedtoner Klopp situationen og kalder det en "misforståelse".

Den succesfulde manager tilføjer desuden, at parterne fik talt om situationen i pausen, og at der er lagt låg på på episoden.

Jordan Henderson udgik i pausen, mens Fabinho blev skiftet ud efter en halv time med en skade.

I forvejen manglede Liverpool blandt andre den hollandske stjerne Virgil van Dijk, der er ude i længere tid med en knæskade.

Liverpool fører Champions Leagues gruppe D med seks point, mens FC Midtjylland er uden point på fjerdepladsen.