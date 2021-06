Presset vokser på usammenhængende spaniere

Med Sverige, Polen og Slovakiet som modstandere i det indledende gruppespil, syntes vejen at være banet for en god spansk slutrunde.

Men to gange uafgjort har skabt panderynker på Den Iberiske Halvø, og kritikken samler sig om landstræner Luis Enrique før onsdagens sidste gruppekamp mod Slovakiet.

Enrique har ikke fået Spanien til at fungere som en sammentømret enhed, mener fodboldscout Erik Larsen, som følger spansk fodbold nøje.

- Jeg kan ikke erindre, at jeg har set to kampe i træk, hvor spanierne måtte stoppe op og begynde forfra, fordi forholdsvis - for deres niveau - simple pasninger ikke sad i skabet.

- Deres største styrker er bevægelser, automatismer og pasningsspil. Når det ikke sidder der, hvad har de så tilbage?

- Det minder ikke om et hold. Alle har vidst, at det er noget, der er under opbygning. Der har været stor udskiftning, men man har tænkt, at det nok skulle gå alligevel, siger Erik Larsen.

Troen på det spanske landsholds chancer ved EM blev kraftigt forstærket, da holdet udraderede Tyskland med 6-0 i en Nations League-kamp i efteråret.

- Den var ekstraordinær. Tyskerne syntes ikke, det var sjovt. Når man så ser dem nu, kan der dårligt være større distance mellem, hvad man havde forestillet sig efter Tyskland-kampen, og hvordan de har spillet de første kampe ved EM med fejl på fejl, siger fodboldscouten.

Guldholdene, der fyldt med Barcelona- og Real Madrid-profiler vandt EM og VM, synes at tilhøre en fjern fortid.

Ved sommerens EM-slutrunde er der end ikke udtaget en eneste Real Madrid-spiller for første gang nogensinde.

Spanien kan mønstre nogle store fodboldtalenter, men der mangler stjernestøv over landsholdet, mener Morten Glinvad, freelancejournalist og La Liga-kommentator på TV 2.

- Det er kun et par år siden, de vandt U21-EM. Spanien laver stadig gode fodboldspillere. Lige nu mangler de bare, at lidt flere af de gode spillere bliver internationale profiler.

- De har ikke Xavi, Andrés Iniesta og David Villa, som de havde en overflod af for ti år siden. Ingen spanske spillere er i spil til Ballon d'Or. Det er et problem, siger han.

Det hjælper heller ikke de afleveringsflittige spaniere, at de i Sevilla spiller på det måske dårligste græstæppe under hele EM.

- Du kan slet ikke sammenligne den med de andre baner. Den er knoldet, ujævn, tung og tør. Spanien er måske det hold, der har mest brug for, at banen er våd, hurtig og jævn, så jeg har svært ved at forstå, hvordan det kan ske, siger Erik Larsen.

Spanien skulle oprindeligt have spillet sine hjemmekampe i Bilbao, der var valgt som en af EM's 12 værtsbyer. Men på grund af coronaudfordringer blev den baskiske by fravalgt, og hjemmebanen blev rykket til Andalusien.

De sidste kampe i gruppe E spilles onsdag klokken 18.

Bliver Spanien nummer to, skal holdet spille ottendedelsfinale på mandag i Parken i København. I så fald bliver modstanderen Tjekkiet, England, Kroatien eller Skotland.