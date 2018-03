Presset PSG-træner: Vi vinder Champions League en dag

Derfor virker det tvivlsomt, om Emery sidder i trænersædet så meget længere. Jobsituationen giver dog ikke Emery hovedpine efter nederlaget til Real Madrid.

- I dag (tirsdag, red.) tænker jeg ikke på min fremtid, lød det kortfattet fra Emery på pressemødet efter kampen ifølge uefa.com.

I stedet drejede han samtalen ind på, at PSG nok skal lykkes i den prestigefyldte europæiske turnering i fremtiden.

- Vi vil alle vinde turneringen hurtigt. Vi vil fortsætte med at være tålmodige og bygge et hold op, som kan vinde. Jeg er sikker på, at det nuværende hold er stærkt nok til at vinde turneringen.

- Fansene skal nok se Paris vinde turneringen en dag, siger Emery.

Cristiano Ronaldo bragte Real Madrid foran 1-0, før Edinson Cavani udlignede for PSG, der på det tidspunkt var reduceret til ti mand. Casemiro sikrede Real Madrid sejren.

PSG-træneren lægger ikke skjul på, at Real Madrids sejr var fortjent nok.

- Real Madrid spillede bedre end os. Vi ville gerne have presset dem mere, men det første mål gjorde ondt på vores chancer, og det samme gjorde det efterfølgende røde kort. Så det var fortjent nok, at de gik videre.

- Det er ikke skuffende i sig selv at tabe til Real Madrid, men det er skuffende at ryge ud efter ottendedelsfinalerne, siger Emery.

Han påpeger, at PSG blev ramt af ikke at kunne omsætte dominansen i den første kamp til et brugbart resultat.

Unai Emery blev ansat i PSG i sommeren 2016 efter en succesfuld periode hos Sevilla.