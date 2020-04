Presset PL-klub forsvarer brug af statsstøtte

Det blev så grelt, at begge klubber siden droppede kompensationsordningen, men Norwich i den engelske Premier League holder stædigt fast i at modtage regeringens løntilskud til klubbens medarbejdere.

Kritikken haglede ned over Liverpool og Tottenham, da klubberne meddelte, at de ville sende medarbejdere hjem med statsstøtte i coronakrisen.

- Vi vidste, at vi ville blive kritiseret på grund af beslutningen, men vi ændrer ikke holdning. Vi går ikke på kompromis, og vi mener, at vi gør det rette.

- Vi har de bedste ejere i fodboldens verden. Det er et faktum. Vi har ikke de rigeste ejere, men vi mener, at vi gør tingene på den rigtige måde.

- Det handler også om vores personale, og vi ønsker ikke en række afskedigelser, siger Ben Kensell ifølge BBC.

Han har titel af chief operating officer i Norwich og forsvarer klubbens beslutning i et radiointerview med BBC Radio Norfolk.

Norwich og Newcastle er i øjeblikket de to eneste klubber i ligaen, som benytter ordningen, hvor regeringen kompenserer 80 procent af lønnen til hjemsendte medarbejdere.

Norwich har i øjeblikket 200 administrative medarbejdere på ordningen, hvilket altså ikke er spillerne, og Norwich betaler i coronakrisen selv de resterende 20 procent af de ansattes løn.

Klubben ligger sidst i Premier League og har ikke været i kamp siden 0-1-nederlaget ude mod Sheffield United 7. marts. Kort efter den kamp blev fodbold suspenderet i England.

Ifølge Ben Kensell lider Norwich økonomisk i coronakrisen, ligesom de fleste andre klubber gør, men han vurderer alligevel, at Norwich er i en anden situation, end klubber der eksempelvis har en hovedrig ejer.

- Beslutningen er i klubbens bedste interesse. Vi har været meget gennemsigtige med, at vi drives på en selvfinansieret måde, siger Ben Kensell.

Han oplyser, at Norwich i dette regnskabsår indtil nu har omsat for 123 millioner pund, og de 93 millioner er kommet via tv-indtægter.

Indtil nu har Norwich haft udgifter for 125 millioner pund, og klubben forventer at tabe 35 millioner pund i coronakrisen.

- Hvis vi havde den nødvendige pengestrøm til at sige nej til ordningen, som andre klubber har, så ville vi have gjort det, siger Ben Kensell.