Presset Koeman er utilfreds med udvisning mod Cadiz

Derfor gavner det næppe hans chancer for at blive siddende i cheftrænerstolen, at han mod Cadiz fik rødt kort for brok efter en episode, hvor Barcelonas Sergio Busquets sparkede en ekstra bold, der var røget ind på banen, mod en Cadiz-spiller for at få spillet stoppet.

- Alt, jeg sagde til fjerdedommeren, var, at der var to bolde på banen, siger Koeman.

- Du bliver vist ud for ingenting i det her land. Jeg sagde det til dommeren på en rolig måde, men lad os lade det ligge, da det ikke et mit problem.

Det uafgjorte resultat efterlader Barcelona på en syvendeplads i La Liga med ni point efter fem kampe.

Ronald Koeman ønsker ikke forholde sig til sin fremtid i klubben efter opgøret mod Cadiz.

- Du er nødt til at analysere, hvordan holdet har klaret sig, deres attitude, deres dedikation. Men jeg ønsker ikke at analysere min personlige situation, siger træneren og minder om, at Barcelona stadig er hårdt ramt af skader.

- Man skal altid prøve at vinde hver eneste kamp, men man er også nødt til at være realistisk. I (pressen, red.) er nødt til at se på, hvilket hold vi har til rådighed, og hvilke spillere vi mangler.

Barcelona manglede mod Cadiz blandt andre Pedri, Ansu Fati, Jordi Alba, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite og Sergio Agüero, der alle er ude med skader.