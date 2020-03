Presset IOC sender spørgeskema til nationale OL-komitéer

Siden Den Internationale Olympiske Komité (IOC) midt på ugen meldte ud, at man fortsat agtede at afholde sommer-OL i Tokyo som planlagt denne sommer trods coronaviruskrise, er det blevet mødt med kritik fra flere sider.

Nationale idrætsforbund, specialforbund og atleter mange steder fra har rettet en skarp kritik af IOC.

De mener ikke, at det er muligt at gennemføre OL denne sommer. Hverken af hensyn til de sportslige forudsætninger eller den generelle sikkerhed for fans, udøvere og andre.

Nu kunne noget tyde på, at IOC har lyttet til i hvert fald udøverne, som for tiden ikke kan forberede sig ordentligt til OL grundet de respektive regeringers forsøg på at inddæmme smitten.

Nyhedsbureauet AFP har fået fat i den franske udgave af et spørgeskema, som IOC har sendt rundt til alle nationale olympiske komitéer.

Her bliver der blandt andet spurgt til:

- Hvordan begrænser nødforanstaltningerne relateret til Covid-19 træningen og forberedelserne for jeres atleter?

Uden at indikere, hvad svarene skal bruges til, spørger IOC også til muligheder for tvungne ændringer eller flytning af træningslejre.

I hvert fald har IOC med spørgeskemaet lagt op til, at man gerne vil høre de nationale olympiske komitéer til de øjeblikkelige udfordringer i forhold til OL.

USA's svømmeforbund, USA Swimming, var blandt de første fredag, som opfordrede IOC til at udsætte OL. Siden fulgte en række andre i kølvandet på svømmeforbundet.

Efter planen skal sommer-OL afholdes i Tokyo fra 24. juli til 9. august.