Presset FCK-hold tror på nyt europæisk gruppespil

Manager Ståle Solbakken tror på, at hans spillere kan rejse sig ovenpå den seneste tids sløje resultater, hvor det blot er blevet til et enkelt point i Superligaen efter tre spillerunder.

- Det er altid nemmere at arbejde i medgang end modgang, men samtidig er det ikke sjovt, hvis der ikke er udfordringer og perioder, hvor sammenholdet bliver testet. Det bliver det nu, siger Solbakken.

Han er tilfreds med spillernes mentale tilstand før kampen mod Rijeka, hvor der er op mod 50 millioner kroner på spil. Sandsynligvis endnu mere.

- Humøret er, hvor det skal være. Det er ikke super, for det vil det aldrig være, når man ikke vinder nok fodboldkampe.

- Men det er et revanche-fint humør, hvor alle tager gode initiativer og ikke er passive. Det er det vigtigste, lyder det fra nordmanden.

I københavnernes seneste kamp i søndags i Superligaen satte holdet en 2-0-føring mod Vejle over styr og spillede 2-2.

Det ramte spillerne hårdt, men nu er de videre, fortæller venstrebacken Nicolai Boilesen.

- Søndag var noget lort. Undskyld mit sprog, og det var mandag også.

- Fra tirsdag morgen har vi haft fokus på den her kamp mod Rijeka. Enten kan vi lægge os ned, pibe og have ondt af os selv over, at det går dårligt, eller vi kan skyde brystet frem og kæmpe.

- For mig er der kun én mulighed, og det er den sidste. Vi skal ud og bevise os selv. Der er pres på, sådan er det i FCK, og det skal vi kunne klare, siger Boilesen.

Han mener dog ikke, at resultaterne i Superligaen er gået ud over stemningen i truppen. Samme melding er der fra angriberen Jonas Wind.

- Det er klart, at vi ikke er oppe at køre, som hvis vi havde vundet tre kampe i træk.

- Men jeg føler ikke, at man kan mærke i truppen, at det fylder noget specielt, siger Wind.

FCK må torsdag undvære den skadede midtbanespiller Rasmus Falk. Derudover er højrebacken Guillermo Varela ikke en del af truppen, da han muligvis står foran et klubskifte.

Jens Stage og Andreas Bjelland vil desuden blive testet.