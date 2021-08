Presset Danmark møder stærk tysk keeper ved A-VM

Det danske kvindelandshold i ishockey er presset til at lave et godt resultat, når det mandag aften dansk tid brager sammen med Tyskland ved A-VM.

Ud over at være aktiv i den bedste tyske række for kvinder, Frauen-Bundesliga, har Harss i flere sæsoner også fået kampe for flere forskellige hold i den tredje- og fjerdebedste række for mænd.

- Harss er Tysklands stærkeste kort, og det bliver ikke nemt at passere hende, men det gælder om at skabe meget trafik foran hendes mål og kreere situationer nok til at blive farlig, siger Danmarks landstræner, Peter Elander.

Danmarks kvinder har indledt sit første A-VM i 29 år med et 1-6-nederlag til Tjekkiet og et mere jævnbyrdigt 0-1-nederlag til Japan.

Tre hold går videre til kvartfinalerne fra Danmarks indledende pulje med fem hold, så der skal efter alt at dømme gode resultater på bordet mod Tyskland og mod Ungarn onsdag.

- Vi er ikke vant til at møde hold, der spiller som Tjekkiet og Japan, så vi blev især i den første kamp lidt overraskede.

- Tyskland og Ungarn spiller langt mere på en måde, som vi er vant til, og derfor er jeg også fortrøstningsfuld.

- Vi spillede 3-3 i en testkamp mod Tyskland kort før VM, og de har ikke den samme fart som Tjekkiet og Japan. Det bliver en helt anderledes kamp mod dem. Det bliver mere muskler end spil, og der kan vi godt matche dem, siger Peter Elander.

Danmark er oprykker ved A-VM, og kun et hold ved slutrunden er placeret dårligere end Danmark på verdensranglisten, hvor Danmark er 11'er og Ungarn er 12'er.

En sejr over Tyskland vil bringe Danmark i en situation, hvor kvartfinaledeltagelse pludselig er meget realistisk, men landstræneren vil ikke spekulere.

- Vi ved, at alle i gruppen kan vinde og tabe mod hinanden, så nu spiller vi de to sidste gruppekampe og ser på, om det bliver til en kvartfinale eller ej.

Danmark og Tyskland dyster i Calgary fra klokken 20.00 dansk tid.

Tysklands hold består primært af spillere fra Frauen-Bundesliga, men også nogle stykker fra den stærke amerikanske collegeliga NCAA.

Danmarks trup består primært af spillere fra den danske og svenske liga samt enkelte fra collegeniveau i USA.