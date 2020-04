Pressede cykelhold gruer for Tour de France-aflysning

Men arrangøren af sommerens tredje store sportsbegivenhed, Tour de France, kæmper stadig desperat for at gennemføre løbet i 2020.

OL er skubbet til næste år. Det samme er fodbold-EM. Coronakrisen har hakket et stort hul i sportens årskalender.

Årsagen er - naturligvis - penge. En aflysning vil koste løbsarrangøren ASO dyrt, og for professionel cykelsport som helhed er der endnu mere på spil.

Bliver Touren skrottet i år, kan det trække tæppet væk under sporten, som vi kender den i dag.

- Så taler vi om en total katastrofe. Uden Tour de France kan hele cykelsportens forretningsmodel kollapse, skriver Quick-Steps holdchef, Patrick Lefevere, i en klumme i den belgiske avis Het Nieuwsblad.

Mange cykelhold er stærkt afhængige af sponsorer og samarbejdspartnere, der betaler en stor del af holdenes årsbudget.

Virksomhederne kan bruge sporten til at promovere et firmanavn. Og i det regnestykke fylder Tour de France med et millionpublikum ved tv-skærmene mere end samtlige andre cykelløb tilsammen.

- Jeg vil vurdere, at omkring 55-60 procent af interessen på et givet år er centreret om Tour de France og dermed det samme i eksponeringsværdi for sponsorer, siger forretningsmanden Lars Seier Christensen.

Sammen med Virtu Cycling Group, som lige nu er under afvikling, har han investeret i det sydafrikanske hold NTT. Tidligere skød han store beløb ind i Bjarne Riis' daværende hold, Team Saxo Bank.

Tour de France-hold kører med årsbudgetter på langt over 100 millioner kroner, og virksomheder, der kan betale beløb i den størrelse, forventer at få noget for pengene.

- Nogle af de store sponsorer har et ekstremt behov for eksponering. Bliver Touren aflyst, mister de meget tv-tid, siger Steffen Kromann, der er administrerende direktør på det danske Riwal Readynez-hold.

Her kæmper han en daglig kamp for at lande sponsoraftaler.

Og selv om det danske andendivisionshold opererer med helt andre budgetter end holdene på sportens øverste hylde, er det den samme vare, han skal tilbyde:

Eksponering og netværk.

- Det er især den manglende tv-tid, der presser cykelsporten, fordi sponsorerne ikke får det produkt, de har købt og betalt for.

- Samtidig har cykelhold en masse netværksting med cykelture og arrangementer, hvor vi mødes med sponsorerne. Det er et af de produkter, man køber.

- Tour de France er et enormt mødested. Der er events, hvor der er samlet 200-300 mennesker, siger Steffen Kromann.

Det er her, man skal finde årsagen til, at cykelsporten er skrækslagen ved tanken om aflysning af Touren.

Sponsorerne har ganske vist forpligtet sig til at betale for hele året, men en aflysning vil skabe en ny og usikker situation.

For hvordan kan man forsvare, at virksomhederne ikke får noget for deres investering?

- Der er næppe mange, der har taget højde for noget så usandsynligt som en decideret aflysning af Tour de France i deres kontrakter, siger Lars Seier Christensen.

Nogle sponsorer betaler hele beløbet i starten af sæsonen, men mange aftaler er udformet med afregning i flere rater i løbet af året.

Frygten er, at nogle simpelthen vil nægte at betale de næste rater, hvis der ikke er udsigt til, at Touren bliver gennemført. I forvejen har de mistet eksponering i hele den aflyste forårssæson.

- Derfor ser man også, at hold er begyndt at skære kollektivt i lønningerne, siger Jesper Worre, der er chef for PostNord Danmark Rundt.

- Sponsoraftaler er lavet under forudsætning af, at tingene bliver gennemført, og at holdene kører cykelløb, siger han.

Hvilken direkte indflydelse et aflyst Tour de France vil få på holdenes sponsoraftaler i 2020, er det dog svært at spå om, mener Lars Seier Christensen.

- Jeg vil tro, at de fleste sponsorer er anstændige og ansvarlige virksomheder, der fortsat vil betale og acceptere, at det er force majeure.

- Men man kan jo ikke udelukke, at nogen prøver at forbedre deres cashflow ved ikke at betale udvalgte regninger eller i enkelte tilfælde simpelthen går konkurs eller på anden måde mister betalingsevnen, lyder det fra erhvervsmanden.

Selv hvis pengene falder som aftalt i år, vil en aflysning af sæsonens suverænt vigtigste løb næppe skærpe appetitten på at skyde penge i professionel cykling fremover.

Også derfor er situationen en potentiel bombe under cykelsporten, og arrangører og hold er klar til at gå langt for at finde en model, så løbet kan blive gennemført.

- Som i resten af samfundet får det konsekvenser, hvis man ikke går på arbejde. Så er der ikke penge til at betale regningerne. Derfor siger vi også: Hvis det overhovedet er muligt, så kører vi, siger Brian Holm, der er sportsdirektør på Quick-Step.