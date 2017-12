Pres på VM-arrangør har løst landsholdets madkrise

- Der er sket klare forbedringer. Vi kommer nok aldrig på Michelinstjerne-niveau. Men det går absolut den rigtige vej, siger Morten Henriksen.

- Vi er kommet dertil, at der er to forskellige slags kød at vælge imellem. Nu ser det også en smule mere indbydende ud.

- Vi har heller ikke set rester, der er tilberedt flere gange, fortæller sportschefen.

Han fortæller, at holdet forleden tog ud for at spise burgere for at komme væk fra den kedelige hotelbuffet, som landstræner Klavs Bruun Jørgensen to gange har brokket sig over på sine pressemøder.

- Hvis vi ikke havde gjort noget, så var der ikke sket noget, siger Morten Henriksen.

- Jeg har siddet i en del møder nu, og Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har indset, at der skulle gøres noget, så det er dejligt.

- Nu er vi på en minimumstandard, og så håber vi, at vi ikke skal starte forfra, når vi flytter.

Når Danmark på fredag har spillet den sidste gruppekamp mod Rusland i Oldenburg, har holdet flyttedag. Hvis danskerne spiller sig videre til ottendedelsfinalerne, så fortsætter holdet til Magdeburg.

Det danske landshold møder onsdag aften Brasilien i den næstsidste gruppekamp. Der er kampstart klokken 20.30.