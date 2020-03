Pres på IOC fra flere kanter: Aflys OL nu

Flere atleter har efterfølgende kritiseret den beslutning, og nu melder formanden for Det Engelske Atletikforbund, Nic Coward, sig i koret af kritikere.

Onsdag meldte Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ud, at planerne om at afholde OL i Tokyo fra 24. juli fortsætter trods det verserende coronavirusudbrud i store dele af verden.

Han har en klar opfordring til IOC-toppen, efter at også Englands regering har strammet op for at inddæmme coronavirus. Det har betydet lukning af en lang række faciliteter, som atleterne skulle træne på.

- Det kan de ikke nu. De er lukket, og det skaber stress for atleterne, siger Coward ifølge Reuters.

- Jeg mener, som tilstandene er lige nu, bør det føre til, at legene bliver udskudt.

Coronavirusset er på fremmarch i Europa, hvor langt de fleste lande - især i den vestlige del af Europa - er hårdt ramt.

Det gælder også Skandinavien, hvor antallet af smittede og dødsfald som følge af smitte stiger dag for dag.

Derfor har Norges Idrætsforbund (NIF) fredag sendt et brev til IOC.

- NIF beder IOC om, at OL i Tokyo 2020 ikke gennemføres, før pandemisituationen er under kontrol, skriver forbundet i en pressemeddelelse ifølge det norsk nyhedsbureau NTB.

- På baggrund af den højst uafklarede situation i Norge og store dele af verden generelt, er det hverken forsvarligt eller ønskeligt at sende norske udøvere til OL eller Pará-OL i Tokyo til 2020, før verdenssamfundet har lagt denne pandemi bag sig.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttede tidligere på ugen at udsætte sommerens EM-slutrunde til sommeren 2021 på grund af coronavirusudbruddet.