Premier League vil teste udskiftninger ved hjernerystelser

Premier League-klubberne blev torsdag enige om at teste en ny regel, der giver holdene mulighed for at gøre brug af op to ekstra udskiftninger, hvis spillere pådrager sig hovedskader - eksempelvis en hjernerystelse.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Fodboldens lovgivende organ, The International Football Association Board (Ifab), gav onsdag grønt lys til forsøg med ekstra udskiftninger i forbindelse med hjernerystelser.

De to ekstra udskiftninger kan stadig bruges, selv hvis holdet allerede har foretaget deres tre normale udskiftninger.

Hvis et hold må tage de ekstra udskiftninger i brug, får modstanderne et tilsvarende antal ekstra udskiftninger til rådighed.

Ifølge Reuters håber Premier League at kunne teste reglen allerede i januar.

Mens Premier League-holdene altså er blevet enige om at indføre mulighed for ekstra udskiftninger i tilfælde af hovedskader, så stemte ligaen imod indførslen af fem faste udskiftninger.

Det blev indført på midlertidig basis tidligere under coronapandemien for at give holdene ekstra muligheder for at hvile spillere i et kampprogram, der var mere kompakt end normalt.

Til gengæld blev klubberne torsdag enige om, at man fremover kan have ni spillere på udskiftningsbænken i stedet for de sædvanlige syv.