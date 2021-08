Premier League vil slå hårdt ned på racisme og chikane

Som en del af den nye kurs uddanner Premier League blandt andet sit sikkerhedspersonale på stadion til at håndtere situationer med diskriminerede adfærd, og ligaen har også hyret folk til at spotte racisme og chikane online.

- Antidiskrimination er en stor prioritet for Premier League og alle klubberne. Vi vil ikke tolerere diskriminerede opførsel på stadion eller online.

- Det eksisterer tydeligvis stadig. Det så vi i sommer med hensyn til det engelske landshold, og der skal gøres noget ved det.

- Vi har et antal folk, der er dedikeret til at identificere disse stødende indlæg, fjerne dem og samarbejde med de sociale medier, siger Premier Leagues direktør, Richard Masters, ifølge Sky Sports.

Ud over at uddele karantæne forsøger Premier League at presse de sociale medier til at tage større ansvar for diskriminerede adfærd på internettet, og man samarbejder med regeringen for at indføre klare juridiske retningslinjer, fastslår Masters desuden.

De engelske EM-spillere Bukayo Saka, Marcus Rashford og Jadon Sancho blev udsat for racisme på deres sociale medier efter EM-finalen mod Italien i sommer.

Efterfølgende identificerede politiet 207 opslag, der blev betegnet som kriminelle. Heraf var 123 udenlandske og er derfor blev videregivet til de respektive lande.

34 opslag var britiske, og de har indtil videre ført til 11 anholdte. De resterende 50 opslag er endnu ikke placeret geografisk, skriver BBC.

Efter næsten halvandet år uden eller med et begrænset antal tilskuere må klubberne i Premier League igen fylde tribunerne i den nye sæson.