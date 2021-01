Premier League vil slå hårdere ned på brud af coronaregler

Det sker i forbindelse med, at organisationen fredag har udsendt nye retningslinjer for at bekæmpe covid-19 til de 20 klubber.

I skrivelsen bliver klubberne mindet om, at spillerne skal afstå fra at omfavne hinanden efter scoringer, og de skal også droppe traditionen med at bytte trøjer efter kampene.

En ny bølge af smitte er skyllet ind over Storbritannien de seneste måneder, og restriktionerne er løbende blevet skærpet for at få bremset smittespredningen.

Den britiske regering har dog tilladt elitesport at fortsætte, selv om store dele af samfundet er lukket ned.

I juledagene ignorerede flere Premier League-spillere dog myndighedernes regler for, hvor mange personer, man må samles med.

Ligaen har informeret klubberne om, at den forventer en tilbundsgående undersøgelse og redegørelse for overtrædelserne.

- Det er essentielt for at sikre offentlighedens, regeringens og interessenters tillid til protokollerne for træning og kampdage, at individuelle overtrædelser bliver efterforsket behørigt og straffet af klubberne, skriver Premier League i brevet.

Det understreges, at hvis klubberne ikke selv tager affære og reagerer på overtrædelser fra spillere, så kan det resultere i, at ligaen selv tildeler spilleren og muligvis også klubben en disciplinærstraf.

Større udbrud af smitte blandt spillere har medført udskydelse af flere Premier League- og pokalkampe i denne sæson.

Senest har Aston Villa haft så mange smittede spillere, at holdet i fredagens FA Cup-kamp mod Liverpool måtte sende en række spillere, som normalt er reserver, i kamp.

- Unge mennesker vil til tider afvige fra reglerne. Uanset om du er forælder eller direktør for en fodboldklub, så skal man være streng og minde folk om deres ansvar, når det sker, sagde Aston Villas direktør, Christian Purslow, til Sky Sports.

Ti af klubbens førsteholdsspillere er ramt af covid-19.