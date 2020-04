Premier League udskudt på ubestemt tid - spillere skal ned i løn

Engelsk fodbold er udsat på ubestemt tid, og Premier League-klubberne vil have spillerne til at gå ned i løn.

Den engelske Premier League bliver ikke genoptaget i starten af maj. Spillet vil først starte op, når det sundhedsmæssigt kan forsvares.

Det oplyser Premier League på sin hjemmeside.

I marts blev turneringen suspenderet frem til 30. april på grund af coronavirusset. Men det er fredag forlænget på ubestemt tid efter et møde blandt klubberne.

Premier League skriver på hjemmesiden, at det vil kræve fuld opbakning fra den britiske regering og sundhedsmyndighederne, før at man vil kunne begynde at spille igen.

Ud over udskydelsen er klubberne blevet enige om at forsøge at få spillerne til midlertidigt at gå 30 procent ned i løn.

Der er lagt op til, at det skal være en kombination af en nedgang i lønnen og udskydelser af løn til et senere tidspunkt.

Spillerne skal først tages med på råd. Den engelske spillerforening skal lørdag mødes med repræsentanter fra klubberne og ligaen for at diskutere forslaget.

Premier League-klubber er desuden blevet enige om at sende 125 millioner pund til klubberne i de fire rækker under Premier League. Klubberne er hårdt presset af, at der ikke bliver spillet kampe i øjeblikket.

Premier League mangler at gennemføre ni spillerunder for at færdiggøre sæsonen.

Kampene i rækkerne under Premier League og FA-Cup er også udskudt på ubestemt tid.

Det samme gælder kvindernes Premier League og den næstbedste række, oplyser ligaforeningen EFL på sin hjemmeside.