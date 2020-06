Manchester City er kendt for at have en bred bænk, og nu vil holdet kunne skifte fem spillere ind og have ni mand siddende på bænken.

Premier League tillader fem udskiftninger og bred bænk

Fem spillere må blive skiftet ud i kampene, og der kan sidde ni mand på bænken i Premier League.

Regelændringerne blev torsdag vedtaget af alle aktører i Premier League, oplyser ligaen på sin hjemmeside.

Normalt må holdene kun skifte ud tre gange, og der har hidtil kun været tilladt syv mand på bænken.

De midlertidige regler vil gælde i resten af denne sæson, som er blevet ramt af coronapandemien.

Den engelske sæson blev suspenderet i marts og skal genoptages 17. juni.

Reglen om ekstra udskiftninger blev gjort mulig af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og The International Football Association Board (Ifab), som udstikker de internationale fodboldregler.

Det skyldes, at spillerne i langt de fleste ligaer har været igennem en uvant lang periode uden at kunne spille kampe, og at de nu står over for et komprimeret program for at færdiggøre sæsonen.

Det er op til de enkelte ligaer at bestemme, om antallet af udskiftninger øges i resten af sæsonen.

I Danmark og Tyskland har man også tilladt fem udskiftninger. De skal dog foretages, så det samlet set - og som før - kun afbryder spillet tre gange.

Skifter holdene ud i pausen, tæller det ikke som en spilafbrydelse.

Der resterer ni fulde spillerunder i Premier League, og kampene skal efter planen afvikles på blot fem uger.

To kampe skyder ligaen i gang igen 17. juni, når Manchester City tager imod Arsenal, mens Sheffield United gæster Aston Villa.