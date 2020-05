Premier League-start kan afhænge af accept af neutrale baner

Den engelske Premier League-sæson kan blive aflyst, hvis klubberne under coronapandemien afviser at spille de resterende 92 kampe på neutrale baner.

LMA repræsenterer og er talerør for managere i de fire bedste engelske fodboldrækker.

Professionel fodbold har været suspenderet siden midten af marts som følge af virusudbruddet. Storbritannien er blandt de hårdest ramte i Europa målt på antal dødsfald.

Drøftelserne om en genoptagelse af sæsonen i Premier League fortsætter, men tidligere denne måned fik klubberne besked om, at hvis de resterende kampe skal afvikles, skal det ske på neutrale baner.

Hvis klubberne afviser det og insisterer på at spille ude og hjemme som sædvanligt, kan sæsonen blive aflyst ifølge Richard Bevan.

- Ja, jeg tror, at det sandsynligvis er rigtigt, siger han til BBC.

- Regeringen vil, hvis den ikke allerede har gjort det, gøre det helt klart, at hjemmebanekampe med tæt besatte stadioner vil sætte spørgsmålstegn ved, om regler for fysisk afstand kan overholdes, forklarer han.

To klubber - Brighton & Hove Albion og Aston Villa - er modstandere af ideen om at fuldføre sæsonen på andre klubbers baner.

Richard Bevan understreger, at klubberne er nødt til at bakke op om forslaget, hvis sæsonen skal genoptages.

Direktøren for Brighton, Paul Barber, har tidligere sagt, at ud fra et retfærdighedssynspunkt vil det være forkert at spille på neutrale baner. Brighton er nummer 15 af de 20 klubber i Premier League, men kun med to points afstand til nedrykningspladserne.

Aston Villa, der er placeret som nummer 19 og dermed ligger til at rykke ned, mener, at det vil mindske klubbens chance for at overleve i Premier League, hvis holdet ikke må spille hjemme på Villa Park.

- En nedrykning er en økonomisk katastrofe på sandsynligvis 200 millioner pund (1,7 milliarder kroner, red.), siger manager Christian Purslow til Talksport.

- Vi er en klub, som er stolt af vores form på hjemmebane. Jeg tror, at to tredjedele af vores sejre i denne sæson er hentet hjemme.

- Vi har seks hjemmekampe tilbage, så jeg tror, at enhver Villa-tilhænger er enig i, at det er en kæmpe beslutning at opgive den fordel, siger han.