Premier League står sammen imod kampe på neutrale baner

For nylig fik klubberne at vide, at de resterende 92 kampe skal spilles på otte til ti neutrale stadioner. Det blev fremlagt som et krav, hvis myndighederne skal give grønt lys til en genstart. Årsagen er en frygt for, at store grupper af fans vil samle sig foran klubbernes stadioner i forbindelse med kampene.

Det protesterede flere bundklubber imod. Efter mandagens møde støtter resten af ligaen altså op.

- Alle vil foretrække at spille hjemme og ude hvis muligt, og det er tydeligt, at det betyder mere for nogle klubber end andre, siger Premier League-chef Richard Masters efter mandagens møde ifølge flere medier.

- Vi er i kontakt med myndighederne og lytter til deres råd, samtidig med vi repræsenterer klubbernes synspunkt i de diskussioner.

Ifølge Masters er der stadig en "stærk kollektiv vilje" til at gennemføre sæsonen. Alligevel blev en mulig forkortelse eller aflysning af sæsonen for første gang diskuteret på mandagens møde, siger han.

- Det er selvfølgelig stadig vores mål at gennemføre sæsonen, men det er vigtigt at diskutere alle muligheder med klubberne, siger Masters.

- Vi kommer tydeligvis ikke til at spille før midten af juni. Det virker forkert at snakke om at spille, inden vi har taget en beslutning om at vende tilbage til træning.

Mens det altså endnu ikke ligger fast, om og i så fald hvornår sæsonen kan genoptages, så blev det mandag besluttet, at spillere med kontraktudløb 30. juni kan forlænge deres kontrakt frem til slutningen af sæsonen - hvornår det så end bliver. Det samme gælder lejeaftaler.

Tidligere mandag fremlagde den britiske regering en genåbningsplan, hvori det fremgik, at der tidligst må spilles professionelt sport i landet fra 1. juni.

Premier League har været sat på pause siden starten af marts. Liverpool fører suverænt med 25 point ned til Manchester City på andenpladsen.