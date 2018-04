Premier League siger nej til videohjælp til dommerne

Systemet har været på prøve i flere år i Bundesligaen i Tyskland, og her har man besluttet at fortsætte med det, men i England siger de altså nej.

I den forgangne uge var der flere af Champions League-klubberne, der følte sig snydt i de dramatiske kvartfinaleopgør, og her blev der fra flere trænere skreget på videohjælp efter kampene.

I England vælger man altså som minimum at vente lidt endnu med denne form for teknologisk hjælp til dommerne.

Liga-klubberne meldte fredag ud, at man på et møde i London besluttede at fortsætte med avancerede test "for at lave yderligere forbedringerne af systemet, især omkring kommunikationen på stadion og for dem, der følger med rundt om i verden."

VAR-systemet er blevet testet i de engelske pokalturneringer og skal blandt andet også i brug ved sommerens VM-slutrunde i Rusland.