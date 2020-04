Premier League-klubber mødes fredag om corona-kaos

Ni klubber i Premier League ønsker ifølge britiske medier, at 30. juni er deadline for at afslutte sæsonen.

Klubberne i Premier League mødes fredag for at diskutere sæsonafslutningen i en af verdens største fodboldligaer, der ligger stille som følge af coronakrisen.

Ifølge Sky Sports forventes der ikke at blive truffet en beslutning om afviklingen af sæsonen, men klubberne mødes, efter at britiske medier de seneste dage har beskrevet, at ni klubber i Premier League ønsker, at sæsonen slutter 30. juni.

Det skyldes angiveligt, at klubberne har svært ved at se, at man kan spille videre fra 1. juli, fordi mange spillerkontrakter udløber 30. juni.

Brighton-ejer Tony Bloom ønsker ikke at beslutte en deadline endnu, men han siger torsdag, at det bliver svært at fortsætte sæsonen efter udgangen af juni.

- Der kommer et tidspunkt, hvor man ikke kan vente mere, men jeg tror ikke, at 30. juni er den dato. Det er dog vanskeligt at spille efter 30. juni på grund af kontrakter, men situationen er så unik, at vi må kigge på alle muligheder, siger Bloom ifølge BBC.

Fodbold i England er suspenderet på ubestemt tid, og der er ikke spillet i Premier League siden 9. marts.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) opfordrede i begyndelsen af april til, at spillerkontrakter generelt først bør udløbe, når sæsonen er spillet færdig i et land, men scenariet skræmmer altså angiveligt mange engelske klubber.

Ifølge AFP og britiske medier ønsker ni klubber at undgå den situation, hvor kontrakter forlænges i eksempelvis et par måneder.

Andre kontraktlige forhold besværliggør også at fortsætte sæsonen, da klubber som Liverpool, Watford og Newcastle skifter leverandør af spilletøj efter sæsonen, og fortsætter man turneringen, så skaber det også kontraktlige udfordringer.

Et alternativ til at spille videre, hvis det er umuligt, er, at man afslutter sæsonen 30. juni, som stillingen er lige nu, hvor Liverpool topper med 25 point ned til Manchester City.

Ifølge AFP vil det dog øge risikoen for et juridisk cirkus fra utilfredse klubber, som enten rykker ud eller går glip af kvalifikation til de europæiske turneringer.

Situationen i England adskiller sig ikke meget fra de øvrige europæiske lande, og 21. april afholdes en videokonference mellem alle 55 medlemslande i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

To dage senere mødes forbundets eksekutivkomité for at forsøge at finde en ensartet tilgang til, hvornår og hvordan fodbolden kan rulle igen i Europa.