Premier League-klubber kan købe ind frem til 5. oktober

Det meddeler ligaen på sin hjemmeside.

De engelske klubber kan hente nye spillere fra 27. juli til 5. oktober. Det vil herefter være muligt at handle frem til 16. oktober, men kun med klubber fra Den Engelske Ligaforening (EFL).

EFL består af klubberne fra Championship, League One og League Two - de tre bedste fodboldrækker under Premier League.

I den periode må Premier League-klubberne ikke handle internt.

På grund af coronaudbruddet i Europa og resten af verden er sæsonen blevet skubbet, og med undtagelse af Chelsea og Norwich mangler alle Premier League-klubberne at spille tre kampe.

Sidste runde afvikles 26. juli, og dagen efter åbnes transfervinduet altså officielt. Liverpool har allerede vundet det engelske mesterskab.

I juni opfordrede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) alle de europæiske medlemslande til at vælge 5. oktober som transferdeadline.

Også Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har appelleret til, at transfervinduet forlænges.

Transfervinduet i dansk fodbold kommer til at løbe fra 16. juli til 5. oktober.

5. oktober er dagen før, at holdene skal sætte navne på de spillere, der skal deltage i den kommende sæsons udgave af Champions League.

En rækker handler er allerede blevet offentliggjort i England, selv om vinduet ikke er åbent endnu.

Chelsea har blandt andet bekræftet, at Timo Werner og Hakim Ziyech spiller i London-klubben fra den kommende sæson.