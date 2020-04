Premier League-klub frygter corona-regning på 425 millioner

Regningen for coronakrisen kan blive særdeles dyr for fodboldklubberne i Premier League.

Midterklubben Burnley har regnet sig frem til, at den kan tabe mellem 42,5 og 425 millioner kroner, alt efter hvilke beslutninger der bliver truffet i engelsk fodbold.

Hvis resten af sæsonen spilles færdig uden tilskuere, så vil regningen lyde på fem millioner pund (42,5 millioner kroner).

Skulle coronapandemien ende med, at resten af Premier League-sæsonen bliver afblæst, så vil der ryge yderligere 45 millioner pund (382,5 millioner kroner) ekstra på regningen, primært i form af tabte tv-indtægter.

Burnley vurderer på sin hjemmeside, at nogle af klubbens ligakonkurrenter vil få tab på det dobbelte.

- Det er en situation uden fortilfælde, som vi og andre Premier League-klubber kigger ind.

- Det var ikke noget, vi kunne have forudset for få uger siden, siger Burnley-formand Mike Garlick til klubbens hjemmeside.

Han vurderer, at Premier League-klubbernes potentielle tab vil sprede sig som ringe i vandet og gøre ondt mange andre steder.

- Det handler ikke kun om Burnley og andre enkeltstående klubber, men om hele fodboldens økosystem fra Premier League og ned samt alle de forretninger og fællesskaber, der lever i det økosystem, forklarer Garlick.

Burnley har valgt at fremlægge beløbene på de mulige tab som følge af coronapandemien for at være transparente over for klubbens tilhængere, ansatte og interessenter.

Kampene i Premier League er suspenderet på ubestemt tid. Ligaen vil først blive genoptaget, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Der resterer fortsat ni spillerunder.

Torsdag i denne uge meddelte ligaforeningen i Belgien, at den belgiske sæson ikke genoptages som følge af coronakrisen. Det nuværende førerhold, Club Brugge, kåres som mester.