Premier League indleder studier af hovedstød og demens

Det ene studie vil blive udført med hjælp fra blandt andet Liverpools og Manchester Citys kvindehold, mens det andet udføres i Premier League med ligaens officielle analysepartner Second Spectrum.

Debatten har været fremme i flere år, og nu er ledelsen af Premier League klar med to forskellige studier, som skal belyse, om der er en sammenhæng mellem hovedstød og udvikling af demens senere i livet.

Emnet er for alvor blevet et tema den seneste håndfuld år, hvor flere af nationalheltene fra VM-triumfen i 1966 har fået diagnosticeret demens.

Blandt dem er Jack og Bobby Charlton samt Nobby Stiles, der døde sidste år.

Flere trænere i Premier League har anbefalet, at hovedstødstræning bliver forbudt, hvis det viser sig, at der er en sammenhæng mellem ofte at heade til bolden og udvikling af demens.

Også spillerforeningen i England har presset på for at få det undersøgt.

Det gør det så nu.

Premier League meddeler, at spillerne, som bliver en del af forsøget, vil blive udstyret med særligt tilpassede tandbeskyttere. De vil indeholde censorer, der vil indsamle data om hovedstøds indvirkning på krop og hoved.

