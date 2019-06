Premier League-drømmen går gennem Schmeichels fodspor

For Iversen nåede aldrig at spille superligafodbold for Esbjerg, inden han som blot 18-årig skrev kontrakt med Premier League-klubben Leicester City.

- Min drøm har altid været at spille i England. Premier League er selvfølgelig det helt store mål, men Championship er også et mål for mig. Det har aldrig været min drøm at slå igennem i Danmark. Det var at komme til England, forklarer den nu 21-årige målmand.

Med skiftet til Leicester blev han samtidig holdkammerat med Kasper Schmeichel. Og netop Schmeichels vej fra de lavere rækker og til livet som førstemålmand i Premier League har inspireret Daniel Iversen.

Schmeichel nåede fem udlejninger, mens han var hos Manchester City. Det var til klubberne Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff og Coventry, inden han via skift til Notts County og Leeds til sidst endte i Leicester i 2011, da Leicester stadig lå i den næstbedste række.

- Det er den vej, jeg altid har drømt om at tage. At starte nede fra de lave rækker og så komme op. Det var det, jeg gerne ville, allerede inden jeg kom til Leicester. Jeg ville gerne prøve de kampe dernede, forklarer Daniel Iversen.

I denne sæson har Iversen for første gang spillet seniorfodbold med en udlejning til Oldham i League Two, Englands fjerdebedste række, hvor han vogtede målet i 49 kampe inklusive pokalkampe.

Mens han slog sine folder som U21-målmand i Leicester inden udlejningen i denne sæson, rådførte han sig med Kasper Schmeichel i forhold til, hvad der ventede i de lavere rækker.

- Han har fortalt lidt om, hvad League Two og League One er for noget, og jeg har selv spurgt lidt ind til det hos ham. Han kom med de svar, jeg nok lidt havde forventet. Men det er godt at spørge og få bakket sine formodninger op, mener Daniel Iversen.

Egentlig ville han gerne have været lejet ud tidligere, men de fleste klubber prioriterer rutine på målmandsposten, forklarer han. Det kunne han ikke fremvise meget af.

Men Oldham tog chancen med ham, og med 15 clean sheets i 42 ligakampe har han fået skabt sig et navn, som giver håb om endnu et lejeophold i næste sæson. Måske endda på en lidt højere hylde.

- Det vigtigste er at tage det rigtige skridt næste gang. Jeg skal ikke træde op på for høj en hylde endnu. Hvis jeg for eksempel kommer til en Championship-klub, men ikke står der, så er det lidt som at falde tilbage, siger Daniel Iversen.

I første omgang skal han dog forsøge at hjælpe Danmark til en sejr på minimum tre mål mod Serbien søndag, hvis håbet om en semifinaleplads skal bevares.