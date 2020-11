Premier League-boss spår ingen ændring af udskiftningsregel

Premier Leagues tophold skal ikke sætte næsen op efter at få lov til at bruge fem udskiftninger i den nærmeste fremtid.

- Vi har allerede haft to afstemninger om det blandt klubberne, og begge har i overvejende grad været til fordel for tre udskiftninger, siger Richard Masters tirsdag til britiske politikere i et udvalg for blandt andet sport og kultur.

Liverpool-manager Jürgen Klopp og Manchester City-manager Pep Guardiola, der står i spidsen for henholdsvis sidste sæsons nummer et og nummer to, har kraftigt opfordret til, at der indføres fem udskiftninger.

Det har de andre store europæiske ligaer samt Champions League og Europa League valgt at gøre. Det et sket for at undgå overbelastning blandt spillere, i et program der er tætpakket på grund af coronapandemien.

Flere Premier League-klubber - særligt de mindre - har dog ikke ønsket at ændre på reglen om de sædvanlige tre udskiftninger.

- Sammen med en diskussionen af kampprogrammet har det her ført til en del frustrationer. Der er et problem, men jeg ser det ikke blive ændret i den nærmeste fremtid. Der er blevet stemt om det to gange, siger Masters.

Sheffield United er blandt de klubber, der vil beholde de tre udskiftninger.

- Vi har fortsat en mistanke om, at store klubber ganske enkelt ønsker at kunne udskifte spillere for at give dem en pause og holde dem friske.

- Jo større klub, jo bredere bænk. En regelændring midt i sæsonen vil helt klart gå ud over ligaens integritet, siger Sheffield Uniteds administrerende direktør, Stephen Bettis, til Sky Sports.