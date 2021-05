Premier League barsler med nye regler mod udbryderligaer

Derfor planlægger parterne nu at indføre en række tiltag, som skal forhindre engelske klubber i at gå sammen og skabe turneringer uden om de eksisterende.

Sådan lyder det på Premier Leagues hjemmeside.

Seks Premier League-klubber var med, da i alt 12 europæiske klubber for nogle uger siden lancerede planen om en privat udbryderliga med navnet The Super League. Det er sådanne tilfælde, man gerne vil undgå.

- Få klubbers handlinger skal ikke have lov til at skabe sådan en opdeling og forstyrrelse, skriver Premier League.

- Vi er fast besluttede på at opklare, hvad der skete og stille disse klubber til ansvar for deres beslutninger og handlinger, lyder det.

Helt konkret vil Premier League og FA blandt andet indføre et nyt regelsæt, som alle klubejere skal skrive under på. I regelsættet skriver man under på, at man tilslutter sig "kerneprincipperne i Premier League".

Hvis man bryder reglerne, medfører det betydelige sanktioner, skriver Premier League.

Ligaen oplyser desuden, at man forventer at få den britiske regerings støtte til at indføre de nye regler.

Derudover samarbejder man med fangrupper i de forskellige klubber. Fans fra hele England reagerede voldsomt på nyheden om The Super League.

Det førte senest til ballade i Manchester søndag. Manchester United-fans protesterede foran klubbens stadion, Old Trafford. Senere trængte flere fans ind på stadion, og kampen mellem United og Liverpool måtte udsættes.

Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham og Arsenal var de seks engelske klubber, der var med i planlægningen af The Super League.

Allerede inden for 48 timer havde de alle trukket sig fra projektet igen. Barcelona, Juventus og Real Madrid er de eneste klubber, der ikke har droppet planlægningen af Super League.