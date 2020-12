Præsidentkandidat vil holde på Messi med lavere løn

Det mener kandidaten til det forestående præsidentvalg i klubben Emili Rousaud. Han mener, at argentineren er villig til at gå ned i løn, hvis det sportslige projekt er godt.

- Messis løn er ikke bæredygtig i klubbens nuværende situation, så vi er nødt til at nå frem til en aftale med ham.

- Vi vil fremlægge et attraktivt projekt for ham, siger Emili Rousaud til sportsavisen AS.

Allerede i sommer forsøgte Messi at komme væk fra klubben, efter at han i en længere periode havde været uenig med den daværende præsident Josep Maria Bartomeus måde at lede klubben på.

Ud over uro i den øverste ledelse kæmper Barcelona med en dårlig økonomi, hvilket har ført til flere spillersalg - blandt andre er Luis Suarez fortid i klubben.

Derudover er spillere og stab gået ned i løn, og lønudbetalinger er blevet udskudt.

Allerede denne vinter er Messi fri til at forhandle med interesserede klubber, da han har kontraktudløb til sommer.

Emili Rousaud vil forsøge at overbevise Messi om, at han skal blive trods de nuværende problemer.

- Det, der betyder mest, er det sportslige projekt.

- Da Messi sagde, at han ville væk, nævnte han ikke penge. Han har den største løn i verden (i fodbold, red.), ingen andre tjener mere end ham, så han smutter ikke, fordi han tjener for lidt.

- Han vil væk, fordi han vil vinde trofæer. Det nævnte han også for nylig, da han sagde, at Champions League ikke er noget, vi kan række ud efter. Han vil spille på et hold fuld af talent, siger Rousaud.

Rousaud er tidligere vicepræsident i Barcelona. Han trak sig tidligere i år i protest mod Bartomeu.

Der er præsidentvalg i Barcelona 24. januar.