Præsident lover Koeman jobsikkerhed uanset resultat lørdag

- Vi mener, at han fortjener lidt snor af flere årsager: Han er en Barcelona-fan og legende for alle fans over hele verden. Han bliver og fortjener tillid.

Barcelona gæster Atlético Madrid lørdag klokken 21.

Forud for opgøret har flere spanske medier spekuleret i, om kampen kan være den sidste for den hollandske træner, der har en fortid i klubben som spiller.

- Han elsker Barcelona og har besluttet sig for at komme her i en rigtig svær periode både for klubben, og hvad angår det sportslige.

- Efter at jeg har talt med ham, kan jeg se, at han tror på holdet. Vi talte sammen, og det er ikke sandt, at vi har et anspændt forhold. Det er godt og ærligt. Jeg tror, at vi har de samme tanker om at få vendt tingene, lyder det fra Laporta.

Selv om holdet er ubesejret i La Liga, har Barcelona haft svært ved at præstere på et stabilt højt niveau i denne sæson.

Holdet ligger før lørdagens opgør på en syvendeplads med 12 point, men har dog spillet en kamp færre end flere af de øvrige tophold.

I Champions League har catalonierne slet ikke fundet melodien med to klare nederlag på 0-3 i de to første gruppekampe.

Før sæsonen sagde Barcelona farvel til superstjernen Lionel Messi, som efter mere end 20 år i klubben forlod klubben på en fri transfer til fordel for franske Paris Saint-Germain.

Parterne var ellers enige om en ny kontrakt, men Barcelona var i så store økonomiske problemer, at den spanske liga blokerede for kontraktunderskrivelsen.

I stedet drog argentineren til Frankrigs hovedstad på en toårig kontrakt, som indeholder en option på yderligere et år.