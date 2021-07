Præsident: Økonomiske krav forsinker Messis nye aftale

Laporta insisterer dog på, at Messi gerne vil blive i klubben.

- Det går fint. Han ønsker at blive, og vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at han bliver. Men vi er nødt til at balancere det med reglerne om Financial Fair play, siger Laporta til Onda Cero.

Endnu kan han ikke garantere, at Messi bliver i Barcelona.

- Der er mange muligheder, og vi er ved at finde ud af den bedste løsning for begge parter. Men vi ønsker, at han bliver, og det gør han også.

- Vi ønsker også at give ham det mest konkurrencedygtige hold, som er muligt, siger Laporta.

La Liga, der står bag Spaniens bedste fodboldrække, har siden 2013 ført kontrol med klubbernes økonomi og budgetter.

Man etablerede et loft over, hvor mange penge hver klub kan bruge på spillertrup og trænerstab hver sæson. Det afhænger af den enkelte klubs indkomst.

Barcelona har høje indtægter, men grundet coronapandemien har den catalanske klub været hårdt ramt i det seneste års tid.

Det har sænket indtægterne, og det får indflydelse på, hvor meget Barcelona kan tilbyde sine spillere i løn.

34-årige Messi har spillet hele sin karriere i Barcelona, og det er blevet til 21 år i den catalanske storklub.

Han skiftede som 13-årig til Barcelona i september 2000, og han er i dag den spiller, der har scoret flest mål for klubben nogensinde.

Lionel Messi boltrer sig lige nu ved Copa America sammen med det argentinske landshold.

Messi og Argentina skal i kvartfinalen ved Copa America møde Ecuador. Kampen spilles natten til søndag dansk tid.