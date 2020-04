Poulsen om transferhistorie: Tænkte det var en aprilsnar

Senere onsdag skød Poulsens agent, Poul-Erik Petersen, historien ned og afviste, at den havde noget på sig.

Torsdag har angriberen så selv udtalt sig.

- Jeg tænkte, det var en aprilsnar, da jeg læste det. Det har ikke noget på sig, siger han til det tyske nyhedsbureau dpa.

Poulsen har været på banen i 20 bundesligakampe i denne sæson, men i halvdelen af tilfældene har det været som indskifter fra bænken.

Det er en ny situation for den 25-årige dansker, der kom til den tyske klub i 2013 og i mange år har været stamspiller.

Under træner Julian Nagelsmanns ledelse er Poulsen dog gledet en smule ned i hierarkiet, og efter nytår er han kun startet på banen i én bundesligakamp.

Onsdag understregede Poul-Erik Petersen dog, at danskeren fortsat er glad for tilværelsen i den tyske topklub.

- Jeg kan ikke sige det mere klart og tydeligt end, at Yussuf elsker at være i Leipzig, og som udgangspunkt er det der, han ser sig, fastslog agenten over for TV2 Sport.

Yussuf Poulsens kontrakt med RB Leipzig løber til sommeren 2022.