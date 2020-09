Poul-Erik Høyer har siden 2013 været præsident for Det Internationale Badmintonforbund (BWF). (Arkivfoto)

Poul-Erik Høyer åbner op om alvorlig sygdom

Poul-Erik Høyer lider af Parkinsons syge.

Det fortæller den tidligere OL-guldvinder i badminton i et interview med Ekstra Bladet.

Høyer blev diagnosticeret med den neurologiske sygdom i 2015, men har det efter omstændighederne godt.

- Hvis jeg sørger for at tage min medicin, kan det stort set ikke ses, siger Poul-Erik Høyer til Ekstra Bladet.

Ifølge Parkinsonforeningen lever cirka 8000 danskere med Parkinsons syge, der kan føre til rysten, muskelstivhed og langsomme, træge bevægelser.

Personer, der får konstateret Parkinsons, er i gennemsnit 61 år. Poul-Erik Høyer var 49, da han fik diagnosen.

Høyer har ud over OL-guldet i herresingle i Atlanta i 1996 blandt andet vundet All England to gange, ligesom det blev til tre VM-bronzemedaljer.

Han har siden 2013 været præsident for Det Internationale Badmintonforbund (BWF).