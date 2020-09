Positiv coronatest sender cykelrytter Magnus Cort ud af VM

Den danske cykelrytter Magnus Cort er testet positiv for coronavirus, oplyser hans hold, EF Education First, i en pressemeddelelse ifølge TV2 Sporten.

Det betyder samtidig, at han misser VM, som starter 24. september i Italien, og hvor herrerne skal køre linjeløb 27. september.

- Han skal formentlig holde en uges pause uden cykel, og det er de facto et afbud til et mesterskab. Det er simpelthen for meget at miste, siger landstræner Anders Lund til TV2 Sporten.

Hvem der overtager Corts plads på VM-holdet, er endnu uvist.

27-årige Cort har netop kørt det italienske etapeløb Tirreno-Adriatico, som sluttede mandag. Her spurtede han sig til to tredjepladser.

Den positive test skal være afleveret 13. september, altså på næstsidste dag af det italienske løb.

- Han er blevet isoleret fra resten af holdet og de ansatte, og han kørte selv tilbage til Girona, hvor han nu er i karantæne, skriver EF-holdet i pressemeddelelsen ifølge TV2 Sporten.

- Samtlige ryttere og staben er blevet testet to gange - søndag og mandag - og alle resultater er negative, lyder det videre.

Bornholmeren Cort opnåede sit foreløbig største resultat, da han i 2018 vandt en etape i Tour de France, hvortil han dog ikke blev udtaget i år.

Derudover vandt han to etaper i Vuelta a España i 2016.

CCC-rytteren Lukasz Wisniowski blev også testet positiv for coronavirus under Tirreno-Adriatico, men han nåede at blive trukket ud af løbet inden afslutningen.

Magnus Cort har deltaget i Tour de France i både 2018 og 2019 - begge år som rytter for det kasakhiske hold Astana.

I 2016 og 2017 kørte han Vueltaen for det australske hold, som dengang hed Orica-Greenedge, men nu hedder Mitchelton-Scott.

Blandt de to etapesejre i 2016-udgaven af den spanske grand tour var den sidste etape, som er for Vueltaens sprintere, hvad Champs-Élysées er for sprinterne i Tour de France.

De senere år har han dog udviklet sig til en noget mere alsidig rytter, som også kan begå sig på lidt mere kuperede etaper.

I klassikersammenhæng er hans bedste resultat en ottendeplads i Milano-San Remo.