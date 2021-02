Portugisisk erfaring stækker Holger Rune i ITF-finale

Mens Holger Rune har kæmpet sig op som nummer 428 på verdensranglisten, er Elias faldet ned som nummer 418 efter at have været nummer 57 i verden i 2016.

Men hans rutine, koncentrationsevne og tålmodighed blev afgørende i kampen.

Allerede i portugiserens andet serveparti slog den unge dansker ellers til på sin første breakbold i kampen.

Han bragte sig foran 3-1, men kom straks ned 0-40 i egen serv. Med stort mod slog han sig dog ud af problemerne. Han afværgede tre breakbolde på stribe, kom på 4-1 og satte kurs mod sætsejr.

Ved 5-2 tillod Rune sig at misbruge fire sætbolde i Elias' serv, men det lykkedes ham efterfølgende at tage sættet med 6-3 i egen serv, da han afsluttede med et smash efter et flot opbygget point.

I andet sæt kom problemerne til gengæld. Han forivrede sig og mistede fokus.

Rune var spilstyrende i langt de fleste dueller, men rytmen og sikkerheden i spillet fra første sæt sled han med at finde i andet. Succesraten på de modige slag faldt også.

Det kostede på koncentrationsevnen og gav portugisisk sætsejr på 6-2.

Koncentrationspendulet svingede frem og tilbage i danskerens første serveparti i afgørende sæt. Det virkede til, partiet kunne blive meget definerende for resten af kampen.

Med møje og besvær og blandt andet tre afværgede breakbolde tog Rune partiet hjem og knyttede en lettelsens næve. Men det var en stakket frist.

Kort efter blev han brudt blankt af Elias, og de forstyrrende frustrationer så igen dagens lys hos danskeren, som faldt sammen og tabte 1-6.

Holger Rune har ellers vist lovende takter på, siden tenniskalenderen igen blev aktiveret på bagkant af sommeren i 2020.

Fra midt i september og til nytår hentede Rune tre ITF-titler på grus, og i januar i år snuppede han så en titel på hardcourt i franske Bressuire.