Portugals bedste fodboldrække kan begynde igen i maj

Den bedste fodboldrække i Portugal kan begynde igen i maj.

Det siger landets premierminister, Antonio Costa, torsdag, samtidig med at Portugal begynder at genåbne for at få gang i økonomien.

Der resterer ti runder i Primeira Liga, der blev suspenderet 12. marts. FC Porto fører med et point ned til Benfica på andenpladsen og fire point til Braga på tredjepladsen.