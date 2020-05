Portugals bedste fodboldrække genoptager sæsonen i juni

Portugals bedste fodboldrække genoptager sæsonen den 4. juni. Det oplyser ligaens organisation tirsdag aften ifølge Reuters.

Regeringen i Lissabon havde oprindelig sat 30. maj som dagen, hvor fodbolden kunne rulle igen, men på anmodning fra ligaforeningen er datoen udskudt, så der er tid til at kunne klargøre stadioner og til at teste samtlige spillere for coronavirus.