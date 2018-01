Porte tager fem på stribe i kongeetape på hjemmebane

Lørdag morgen dansk tid sejrede BMC-rytteren på kongeetapen i Tour Down Under, der vanen tro sluttede på denne stigning.

Det var femte år i træk, at Porte satte konkurrenterne til vægs på kongeetapen, som de seneste år har været 5. etape i det australske etapeløb, der skyder World Cup-sæsonen i gang.

Porte kørte fra konkurrenterne på den 151 kilometer lange etape, som han vandt med otte sekunder ned til sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott) på andenpladsen.

Det var lige netop ikke nok til at tage førertrøjen for Porte. Den tager Impey i stedet, men de to ryttere har dog nøjagtigt samme tid inden søndagens sidste etape.

Porte vandt etapeløbet sidste år, mens Impey har mulighed for at vinde løbet samlet for første gang i karrieren.

På lørdagens etape kørte Michael Valgren (Astana) over stregen som bedste dansker. Han blev nummer 29 og var 1 minut og 2 sekunder langsommere end Porte.

Valgren er også bedste dansker i det samlede klassement, hvor han er nummer 26. I det regnskab er han 1 minut og 12 sekunder fra førstepladsen.

Lars Bak (Lotto) er yderligere ti sekunder efter.

Slovakken Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), der kørte sig i førertrøjen fredag, dumpede ned som nummer 33 sammenlagt.