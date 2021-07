Politisk indtog i UCI graver kløft til aktive

Det skyldes især det stigende politiske fokus i verdensforbundet, mener Thomas Bay, tidligere professionel cykelrytter og nuværende kommentator hos Eurosport.

- UCI er i hvert fald på øverste plan nærmest renset for tidligere cykelryttere. Og det er deroppe, beslutningerne træffes, siger han.

- Der er meget fokus på, at man skal genvælges og den slags. Det er blevet meget politisk. Man tænker på sin egen karriere inden for det.

Lige nu sætter coronaen sine begrænsninger for, hvor meget ryttere og sportsdirektører kan omgås folk uden for de løbsbobler, man forsøger at opretholde for at holde smitten fra holdbusdøren.

Men allerede før pandemien gjorde sit indtog, var kløften mellem cykelholdene og UCI blevet stor, fortæller Brian Holm, sportsdirektør hos belgiske Quick-Step.

- Før i tiden sad der folk, som kom fra cykelsporten og ind i UCI. Folk, som tænkte på cykelsport fra morgen til aften. Dem i dag tænker politik, lyder det fra Holm, der selv er lokalpolitiker på Frederiksberg ved siden af sportsdirektørjobbet.

Eksempelvis har UCI de seneste år brugt mange penge på at udvikle systemer til at skanne rytternes cykler for at komme motordoping til livs.

På topplan er der endnu aldrig fundet en motor i nogen cykel, og ifølge både Thomas Bay og Brian Holm er det ren og skær symbolpolitik fra UCI's side.

Samtidig er der lavet regler for bortkast af vandflasker for at øge sikkerheden i feltet, men rytternes ønske om at få fjernet motorcykler i feltet og farlige etapeafslutninger er ikke blevet imødekommet.

BikeExchange-rytteren Christopher Juul-Jensen er ikke synderligt imponeret over cykelsportens tops evne til at skabe større sikkerhed.

- Der er grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om det er mere symbolsk end reelt. Det ville klæde dem måske at tænke sig en smule mere om, mener han.

Selv om UCI-præsidenten fra 2005 til 2013, irske Pat McQuaid, ikke var lige populær hele vejen og var fedtet ind i dopingepoken i kølvandet på Lance Armstrongs æra, så savner Brian Holm en præsident som ham.

Han har ikke meget til overs for den nuværende præsident, franskmanden David Lappartient.

- Jeg tror ikke, cykelløb interesserer ham synderligt. Han forstår ikke cykelsport. Det er åbenlyst, og det er virkelig et problem, mener den danske sportsdirektør.

- Jeg har aldrig nogensinde mødt ham, og jeg har aldrig set ham til cykelløb. Jo, altså oppe på podiet sammen med borgmestre og så videre.

- Pat McQuaid kom hen til holdbussen, så vi kunne diskutere cykelsport. Vi kunne være enige eller uenige, men han lyttede. Man kunne ringe til ham, hvis der var noget. Det var en præsident, man kunne arbejde med.

Ifølge Thomas Bay er en udløber af den politiske tops manglende cykelforståelse, at det siver ned igennem systemet. Helt ned til løbskommissærerne, der skal håndhæve reglerne i løbene.

Det ramte Michael Schär (AG2R), som under Flandern Rundt i år smed en vandflaske til en dreng blandt tilskuerne. Schär blev smidt ud af løbet, for det var uden for en af de såkaldte affaldszoner. Det mødte massiv kritik fra rytterne.

- Kommissærerne er den udøvende magt ude på stedet, men regelsættet, de er udstyret med, kommer ovenfra hos UCI. Det kan man nogle gange godt grine lidt af, siger Bay.