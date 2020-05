Politisk flertal er klar med penge til nyt AGF-stadion

Landets næststørste by ser ud til at være et skridt nærmere et nyt fodboldstadion.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) har foreslået, at Aarhus Kommune i 2024 afsætter 250 millioner kroner til udviklingen af Kongelunden, der er det område, hvor AGF's hjemmebane, Ceres Park, har hjemme.

Der er ikke lavet en politisk aftale om den kommunale støtte til projektet, men en rundspørge foretaget af Århus Stiftstidende viser, at der er politisk opbakning til borgmesterens forslag om at skyde en kvart milliard i området.

Det er umiddelbart godt nyt for AGF. Superligaklubbens ledelse har i flere år skreget på, at Ceres Park, som er kommunalt ejet, byttes ud med et nyt stadion på samme grund.

Klubben har blandt andet ønsket, at løbebanen fjernes for at forbedre stemningen, og at alt fra toiletter til omklædningsrum og sponsorfaciliteter er på et tidssvarende niveau.

Sidste år tilkendegav Salling Fondene og Henrik Lind fra Lind Invest, at de hver især er villig til at donere 250 millioner kroner til udviklingen af området, hvor også Ceres Arena, Jydsk Væddeløbsbane og Aarhus Cyklebane og Tivoli Friheden ligger.

Med politisk opbakning vil der altså kunne afsættes 750 millioner kroner til udvikling af Kongelunden.

I sidste uge skrev Århus Stiftstidende, at et nyt fodboldstadion for enden af Stadion Allé kan stå klar i 2026.

Ceres Park - eller Aarhus Stadion om man vil - blev senest renoveret i 2001. I dag er der plads til 19.433 tilskuere, når stadionet benyttes til fodboldkampe.