Politisk aftale løser problematik om idrætssponsorater

Regeringen har tirsdag indgået aftalen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, der justerer aftalen, som var et opgør mod kviklån i december 2019.

Den nye aftale betyder, at forbrugslånsudbydere kan optræde i sammenhæng med spillereklamer i sponsorering af klubber, hold og foreninger.

Eksempelvis kan trøjesponsorater, navnesponsorater, klubblade, bandereklamer, sponsorvægge og lignende, som forbrugslånsudbyderen betaler klubben eller foreningen for, optræde sammen med spillereklamer.

Her har eksempelvis herrernes fodboldlandshold været i klemme, fordi det både reklamerede for Arbejdernes Landsbank og Danske Spils Oddset.

Markedsføring af forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med reklame for spiludbydere vil dog fortsat være forbudt i en reklame både online, på tv og i det offentlige rum, lyder det.

Fungerede erhvervsminister Dan Jørgensen er glad for, at et bredt flertal har fundet en løsning på den problematik, der har været rejst fra idrættens verden om, at sportsklubber og lignende ikke kunne blive sponsoreret af den lokale bank, hvis klubben samtidig har haft sponsorater fra spiludbydere.

Men samtidig fastholder man opgøret med kviklån.

- Vi er i regeringen stolte af det opgør, vi har taget med kviklån og de ublu renter, vi tidligere har set på markedet.

- Samtidig lytter vi, når dansk idrætsliv siger, at deres økonomi bliver hårdt ramt. For de lokale håndboldklubber, fodboldklubber og lignende har alle en vigtig betydning for vores og ikke mindst danske børns fritidsliv, siger Dan Jørgensen.

Aftalen skal nu behandles i Folketinget, og regeringen vil lægge op til, at forslaget behandles i denne folketingssamling, så det kan træde i kraft inden sommeren.