Politikere vil have flere tilskuermodeller til Superligaen

Parterne vil vise, at det er sikkert at lukke flere tilskuere ind på tribunerne, end de må i øjeblikket, hvor fodbolden er ramt af regeringens forsamlingsforbud på 500 personer, idet den såkaldte superligaordning er suspenderet.

Ordningen, som blev indført i juli, gør det muligt for klubberne at inddele stadion i sektioner med 500 tilskuere i hver. Her er det påkrævet, at folk sidder med en meter imellem sig.

Ordningen blev suspenderet 18. september, da man oplevede en stigning af coronasmittede i samfundet.

Siden da er suspenderingen blevet forlænget og gælder lige nu til 1. november.

Idrætsordfører hos SF, Charlotte Broman Mølbæk, er påpasselig med at genoptage superligaordningen, da smittetrykket er højere, end hvad det var, da ordningen første gang blev taget i brug i sommer.

- Det, der er vigtigt, er, at vi finder ud af, hvordan vi kan køre videre i Superligaen med tilskuere på den lange bane. Altså et halvt år frem.

- Vi skal have forskellige modeller, alt efter hvordan smittetrykket er. Det synes jeg, vi skylder idrætslivet, siger Charlotte Broman Mølbæk.

Hun mener, det lige nu er svært at vurdere, hvor mange tilskuere der skal tillades, men opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger på området.

Hos Dansk Folkeparti er man enig i, at superligaordningen ikke behøver være den eneste ordning, man kan følge.

Det siger Dennis Flydtkjær, der er idrætsordfører i partiet.

- Klubberne skal have nogle retningslinjer fra starten af. Hvis smittetrykket kommer over et vist niveau, kunne man følge andre retningslinjer end superligaordningen.

- Lige nu kunne man starte med at følge Uefa-reglerne, der tillader 30 procent af stadionkapaciteten, siger han.

Han lægger vægt på, at klubberne på forhånd skal vide, hvor mange tilskuere som er tilladt, hvis smittetallet ændrer sig.

Det vil forhindre situationer, som da ordningen blev suspenderet i september.Her måtte FC Midtjylland på under et døgn afvise omkring 4500 tilskuere, der havde købt billet til en hjemmebanekamp.

Ordføreren foreslår derudover at lave flere retningslinjer, hvis det er det, der kan få folk på stadion.

- Det kunne for eksempel blive obligatorisk at hente smittestop-appen eller bære mundbind under hele kampen, hvis man vil ind på stadion, siger han.