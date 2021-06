Politik og penge sender EM-holdet til Baku

Den danske landsholdsspiller Mathias "Zanka" Jørgensen sætter ord på en undren, som mange danskere sikkert har haft i de seneste dage, efter at det har stået klart, at Danmark lørdag skal møde Tjekkiet i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, i EM-kvartfinalen.

For er Aserbajdsjan overhovedet et europæisk land? Og hvorfor har man valgt af afvikle EM-kampe i et land, hvis autoritære styre flittigt er på kant med menneskerettighederne?

De svar ved kun sportens toppolitikere, da de i 2014 valgte at gøre byen øst for Kaukasus-bjergene til en af EM-spillebyerne.

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand har dog et klart og logisk bud på, hvorfor der skal spilles i millionbyen ved Det Kaspiske Hav.

- Jeg tror ikke, der er nogen, som siger, "hvordan kan vi lave de bedst mulige rammer for at få et højt sportsligt niveau? Lad os lægge kampe i Baku". Det er ikke for niveauets eller spillernes skyld. Det må være nogle andre interesser, der gør, at vi skal flyve så langt.

- Det må være af økonomiske og politiske årsager, siger Kasper Hjulmand.

Også Mathias "Zanka" Jørgensen er kommet frem til den forklaring.

- Vi er vant til, at fodbold er blevet et markedsføringsredskab, og der bliver betalt rigtig mange penge for, at man kan vise sine flotte byer frem med pomp og pragt. På det punkt er der ikke noget nyt under solen, siger han.

Ud over moralske spørgsmål omkring at spille i landet på grænsen til Asien er andre udfordringer, at den varme spilleby med den høje luftfugtighed ligger adskillige tusinde kilometer og to tidszoner væk fra EM's kernelande i Centraleuropa.

I Aserbajdsjan er der talrige eksempler på ulovlige anholdelser og chikane af systemkritikere, statskritiske journalister og oppositionspolitikere, skriver menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

For fodboldlandsholdet roder kvartfinalelokaliteten også op i en velkendt debat om menneskerettigheder. Det forholdt spillerne sig også til i marts, da de tog hul på kvalifikationen frem mod VM i Qatar, der ligeledes er kritiseret for sit tvivlsomme forhold til basale menneskerettigheder.

Her markerede de danske spillere sig med en t-shirt med ordlyden "fodbold støtter forandring".

Og måske kan netop EM-kampe i Baku være med til at skabe forandring i landet, der tidligere var en del af Sovjetunionen.

- Heldigvis bliver diskussionen om sport og politik kun større og større, og det er kun noget, som klæder sporten generelt, siger Mathias "Zanka" Jørgensen.

Samtidig så han gerne, at spillerne havde en vigtigere stemme i for eksempel Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), så de i højere grad ville have indflydelse på, om EM-kampe nu skulle spilles i eksempelvis Aserbajdsjan.

- Det ville kræve en anden helt struktur af magtfordelingen i fodbold generelt. Men hvis der er ting, man skal tage fra for eksempel NBA, så er det, hvor stærk spillerforeningen er, når der skal træffes beslutninger.

- Der er de langt bedre repræsenteret, end vi er i fodbold. Men fodbold bliver selvfølgelig også spillet i flere lande på flere niveauer end bare én række med 32 hold, siger forsvarsspilleren.

Kasper Hjulmand accepterer, at der atter stilles moralske spørgsmål om et spillested for fodboldlandsholdet.

Men han efterlyser samtidig en national strategi udformet af idrættens toppolitikere, så det ikke er op til ham, DBU og spillerne at svare på de spørgsmål.

Dermed er han på linje med organisationen "Play the Game", der arbejder for større gennemsigtighed i sport.

- Vi skal have en national idrætspolitisk strategi, som gør, at det ikke er op til udøverne hver eneste gang at forholde sig til det. Vi skal have en plan for, hvordan vi repræsenterer os sådan nogle steder.

- Det vil hjælpe os udøvere, hvis der overordnet var lavet en idrætspolitisk og etisk plan omkring menneskerettigheder - hvad står vi for, og hvordan vil vi præge verden med det, vi står for?

- Og samtidig skal vi have en forståelse for, at alle ikke kan være som os, siger landstræneren.