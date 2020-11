Politiet ransager Maradonas læges hjem og praksis

Søndag morgen fik lægen Leopoldo Luque ransaget sit hjem og lægepraksis. Han behandlede Diego Maradona inden hans død onsdag.

Argentinsk politi har søndag morgen ransaget lægen Leopoldo Luques hjem og lægepraksis. Han behandlede fodboldlegenden Diego Maradona, der onsdag døde af et hjerteanfald.

Det skriver avisen Clarin, der er den største i Argentina.

Ifølge avisen skal ransagningen være sket, efter at to af Maradonas døtre lørdag blev afhørt af politiet og i den forbindelse satte spørgsmålstegn ved, om han havde fået den rette medicinering op til sin død.

Flere medier, deriblandt Clarin, beretter, at politiet som en del af efterforskningen undersøger lægen for uagtsomt manddrab.

Diego Maradona døde af et hjertestop onsdag i sit hjem i udkanten af Buenos Aires. Han blev 60 år.

Tidligere i denne uge krævede en af Maradonas advokater – Matias Morla - en grundig efterforskning af fodboldlegendens død.

Blandt andet om redningspersonale var for langsomme til at nå frem, og om der var sket andre svigt i behandlingen af Maradona. Advokaten har blandt andet kritiseret, at det tog mere end en halv time for en ambulance at nå frem.

Siden Maradona indstillede sin aktive karriere i 1997, har han løbende været sundhedsmæssigt udfordret, og han er røget ind og ud af hospitaler. Det har blandt andet været konsekvensen af en hang til både alkohol og stoffer.

Tidligere i november var han således indlagt i otte dage og blev opereret for en blodansamling mellem kraniet og hjernen.

/ritzau/